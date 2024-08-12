Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Fakta Harga BBM Non Subsidi Tiba-Tiba Naik

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |06:25 WIB
Fakta Harga BBM Non Subsidi Tiba-Tiba Naik
Harga bbm non subsidi naik (Foto: MPI)
JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi Pertamina naik. Kenaikan harga BBM Pertamax Cs ini berlaku mulai 10 Agustus 2024.

Kenaikan harga BBM non Subsidi Pertamina berdasarkan pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia serta nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika (USD).

Berikut fakta mengenai harga BBM Non Subsidi yang tiba-tiba naik dirangkum Okezone, Senin (11/8/2024).

1. Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Agustus 2024

· Pertamax Rp 12.950/L naik menjadi Rp 13.700/L

· Pertamax Green Rp 13.900/L naik menjadi Rp15.000/L

· Pertamax Turbo Rp.14.400/L naik menjadi Rp 15.450/L

· Dexlite Rp 14.550/L naik menjadi Rp 15.650/L

· Pertamina Dex Rp 15.100/L naik menjadi Rp 15.650/L

