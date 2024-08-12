Disinggung Dirut Pertamina, Secanggih Apa LPG Terminal Tanjung Sekong?

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan kecanggihan LPG Terminal Tanjung Sekong. Terminal tersebut dikelola PT Pertamina Energy Terminal (PET).

"Saya surprise ketika datang ke sini dan melihat fasilitas terminalnya, ini jauh lebih baik dan ini mencerminkan Pertamina Group. Tadi kami keliling dan semua aspek di sini sudah dipertimbangkan dan sangat baik," ujar Nicke, Senin (12/8/2024).

Nicke memaparkan, saat melakukan kunjungan dan keliling hal pertama yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana LPG Terminal Tanjung Sekong sangat menitikberatkan urusan keamanan atau safety yang menurutnya sangat terkelola sehingga bisa mengantisipasi seluruh kemungkinan risiko, termasuk kebocoran.

"Lalu kita lihat digitalisasi, baik di lapangan maupun di control room sudah bisa mengelola sinergi yang baik antara PET dan Pertamina Trans Kontinental yang mengelola pelabuhannya. Semuanya sudah terkoneksi, ke depan tinggal ditingkatkan untuk pemanfaatan datanya,” ujarnya.

Lalu, dia juga memberikan catatan untuk pemanfaatan bauran energi di mana saat ini terminal telah memasang PLTS, dan diminta untuk terus menambahkan porsinya.

Terkait reliability, LPG Terminal Tanjung Sekong yang mengelola 40% pasokan LPG nasional diapresiasi karena operasionalnya terus berjalan sehingga distribusi tidak mengalami hambatan selama ini.

"Serta dari sisi kapasitas, masih sangat memungkinkan Tanjung Sekong ini ditingkatkan untuk mendukung terminal lainnya. Masih ada ruang ini," pesan Nicke.