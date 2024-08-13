Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas ke Level 7.308

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:26 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas ke Level 7.308
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas berada di kisaran 7.178 - 7.308 di sepanjang perdagangan pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pergerakan IHSG saat ini terlihat masih memiliki kecenderungan menguat dan berhasil menggeser rentang konsolidasi ke arah yang lebih baik.

"Salah satu faktor penopang kenaikan IHSG adalah mulai tercatatnya capital inflow secara ytd, hal ini menunjukkan bahwa minat investor luar masih cukup besar terhadap investasi di pasar modal Indonesia,” tulis William dalam risetnya.

Namun, menurut William masih terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah turut memberikan sentimen tersendiri terhadap pergerakan IHSG sehingga masih cukup besarnya potensi koreksi wajar tetap perlu diwaspadai.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184682/ihsg_diprediksi_menguat-l90m_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.475, Simak Rekomendasi Saham Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184500/ihsg_sesi_i-dCT3_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,68 Persen ke 8.419
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/278/3184462/ihsg_dibuka_menguat-dsF9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184320/ihsg_ditutup_menguat-9EtU_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 0,65 Persen di 8.361
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/278/3184230/ihsg_hari_ini-g2zw_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.427
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement