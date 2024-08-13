IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas ke Level 7.308

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas berada di kisaran 7.178 - 7.308 di sepanjang perdagangan pada hari ini, Selasa (13/8/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, perkembangan pergerakan IHSG saat ini terlihat masih memiliki kecenderungan menguat dan berhasil menggeser rentang konsolidasi ke arah yang lebih baik.

"Salah satu faktor penopang kenaikan IHSG adalah mulai tercatatnya capital inflow secara ytd, hal ini menunjukkan bahwa minat investor luar masih cukup besar terhadap investasi di pasar modal Indonesia,” tulis William dalam risetnya.

Namun, menurut William masih terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah turut memberikan sentimen tersendiri terhadap pergerakan IHSG sehingga masih cukup besarnya potensi koreksi wajar tetap perlu diwaspadai.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya: