Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sulap Sampah Jakarta Jadi Bahan Bakar PLTU

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:53 WIB
Sulap Sampah Jakarta Jadi Bahan Bakar PLTU
Mengolah sampah di Jakarta untuk menjadi bahan bakar PLTU (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Mengolah sampah di Jakarta menjadi bahan bakar PLTU batu bara. Hal ini ditandai dengan kerjasama Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai subtitusi batu bara di PLTU.

Pengelolaan sampah Jakarta menjadi biomassa untuk co-firing ini mampu menyelesaikan persoalan sampah kota sekaligus menjadi biomassa yang bermanfaat untuk mereduksi emisi di pembangkit listrik.

Saat ini sedang memasuki tahap pelaksanaan kajian dan feasibility study terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP kemudian akan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam waktu dekat. Melalui kerjasama ini maka 60% sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang merupakan sampah organik perumahan mampu direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI aktif melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat rantai pasok biomassa. Teknologi co-firing merupakan terobosan mutakhir untuk mengurangi persoalan sampah kota sekaligus menekan emisi di pembangkit listrik dengan mengganti penggunaan batu bara dengan biomassa ini.

"Bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN EPI melakukan mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler. Teknologi co-firing yang kami terapkan tidak hanya mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik dengan menggantikan penggunaan batu bara dengan biomassa," ujar Iwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU terdekat yaitu PLTU Lontar di Tangerang dan nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di offtake oleh industri semen yang ada di sekitar terdekat di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096/biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910/biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178251/batu_bara-VtiS_large.jpg
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176616/biomassa-HWdJ_large.jpg
Pasokan Biomassa untuk PLTU, RI Geber Energi Baru Terbarukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169833/biomassa-OAle_large.jpg
Ekosistem Diperkuat, Ini Skema Pembiayaan untuk Pemasok Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167825/biomassa-2Nbf_large.jpg
Ini Jurus Capai Target 3 Juta Ton Biomassa di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement