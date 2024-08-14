Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Masih Menguat di Level 7.438

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,81% ke 7.356 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, saat ini IHSG masih cenderung menguat untuk menguji 7.408-7.438 sebagai area penguatannya.

"Selanjutnya, IHSG akan terkoreksi ke rentang area 7.027-7.218, apabila IHSG mampu break 7.454, maka IHSG akan menuju ke 7.513-7.654," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (14/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.207, 7.126 dan resistance 7.377, 7.454.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.