HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Beli BBM Kena Admin Rp5.000, Pertamina Pecat Operator SPBU yang Pungli

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |04:32 WIB
Heboh Beli BBM Kena Admin Rp5.000, Pertamina Pecat Operator SPBU yang Pungli
Viral Video Beli Pertamax Kena Admin Rp5.000. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Viral video memperlihatkan adanya perselisihan antara pengemudi dengan seorang petugas SPBU. Dalam video tersebut, si pengemudi mempertanyakan biaya admin sebesar Rp5.000 yang tiba-tiba dikenakan saat dirinya mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU tersebut.

"Apakah ini pungli? setiap hari saya beli Pertamax Rp100 ribu, kena biaya admin Rp5.000 per transaksi," tulis keterangan dalam video tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah SPBU di Sanglah, Denpasar, Bali.

Petugas SPBU-pun tidak mengalah, dia mengatakan bahwa biaya admin sebesar Rp 5000 tersebut sudah tertera dalam peraturan. Akan tetapi, ketika konsumen ingin meminta bukti peraturan tertulis mengenai biaya admin tersebut, petugas beralasan untuk meminta konsumen membeli BBM di SPBU tempat lain.

"Peraturannya mana? Peraturan tertulis? Kasih lihat saya. Kalau saya dikasih lihat, saya bayar nih Rp5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Tempat lain juga enggak begitu," ucap si pengemudi mobil tersebut.

Merespons video viral tersebut, Pertamina pun meminta maaf atas kejadian tersebut

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama.

Halaman:
1 2
