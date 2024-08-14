Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bonus Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Veddriq dan Rizki Rp6 Miliar, Gregoria Rp1,65 Miliar!

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |08:09 WIB
Bonus Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Veddriq dan Rizki Rp6 Miliar, Gregoria Rp1,65 Miliar!
Bonus Peraih Medali Olimpiade 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Rincian bonus peraih medali Olimpiade Paris 2024 bagi atlet dan pelatih Indonesia.

Di mana 3 atlet tersebut adalah Veddriq Leonardo, sang peraih medali emas bagi Indonesia di panjat tebing Olimpiade Paris 2024.

Lalu atlet angkat besi Rizki Juniansyah yang cetak sejarah usai meraih medali emas Olimpiade Paris. Kemudian satu nama lagi atlet yang meraih medali adalah Gregoria Mariska Tunjung, pemain tunggal putri di badminton meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024.

Berikut rincian bonus peraih Medali Olimpiade Paris 2024 bagi pemain dan pelatih Indonesia yang dirangkum Okezone, Rabu (14/8/2024).

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyebut berapa bonus yang diterima Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah selaku peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, serta Gregoria Mariska (perunggu).

