Ada Masalah NIK KTP demi BLT Rp900.000? Berikut Tipsnya

JAKARTA – Berikut tips untuk atasi masalah NIK KTP demi BLT Rp900.000. Karena ada 2.028 buruh rokok di Kudus gagal menerima program BLT karena beralih pekerjaan serta ada yang disebabkan permasalahan nomor induk kependudukan (NIK).

"Mayoritas penyebab dana BLT untuk 2.028 gagal tersalurkan karena pindah tempat kerja atau beralih pekerjaan. Sedangkan permasalahan NIK yang tidak sama dengan yang tercatat di dalam surat keputusan calon penerima hanya satu orang," ujar Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, A Agung Karyanto, di Kudus akhir Juli 2024.

Untuk permasalahan NIK, yang terkait bisa mengadu ke perusahaan untuk dilakukan penyelesaian.

Nantinya ketika perusahaannya menghubungi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, maka akan dicarikan jalan keluarnya.

BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab BLT Rp900 Ribu Gagal Cair

"Ketika permasalahan NIK tersebut sudah beres, tentunya BLT tetap bisa diterima," ujarnya.