HOME FINANCE

PLN Siap Hadirkan 100 Persen Listrik Hijau pada HUT ke-79 RI di IKN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |19:13 WIB
PLN Siap Hadirkan 100 Persen Listrik Hijau pada HUT ke-79 RI di IKN
Petugas PLN melakukan inspeksi solar panel PLTS IKN. (Foto: dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, (17/8) mendatang.

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep green, smart and beautiful sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Untuk itu, PLN all-out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau. 

“PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW).

Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Tidak sampai di situ, kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir 2024.

Pengecekan jaringan listrik

Ilustrasi petugas PLN sedang melakukan pengecekan jaringan listrik di IKN. (Foto: dok PLN)

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga telah merampungkan pembangungan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

