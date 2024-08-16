IHSG Berpotensi Menguat ke 7.489 Jelang Nota Keuangan 2025

JAKARTA- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.256 - 7.489 pada sepanjang perdagangan hari ini, Jumat (16/8/2024).

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG terlihat melalui rentang konsolidasi wajar pasca mencatatkan rekor ATH secara intraday.

“IHSG terlihat masih belum mampu menutup perdagangan dengan rekor terbarunya, sedangkan potensi risiko terhadap terjadinya koreksi jangka pendek tetap perlu diwaspadai,” tulis William dalam risetnya.

Menurutnya, masih terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah dan juga harga komoditas turut memberikan sentimen tersendiri bagi pergerakan IHSG.

BACA JUGA: Saham Pilihan Awal Pekan saat IHSG Menguat

“Namun capital inflow yang tercatat masuk ke dalam pasar modal Indonesia masih menjadi salah satu faktor penunjang kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” katanya.