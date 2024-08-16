Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Diumumkan Jokowi, Gaji PNS Tetap Bakal Naik Bertahap di 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |20:15 WIB
Tak Diumumkan Jokowi, Gaji PNS Tetap Bakal Naik Bertahap di 2025
Gaji PNS naik bertahap di 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTAPresiden Jokowi tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS pada pidato RAPBN 2025. Meski tidak dibacakan, gaji PNS dipastikan naik secara bertahap pada 2025.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal naik secara bertahap. Menurut Suharso, gaji PNS terutama ditujukan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI secara bertahap.

“Kenaikan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI/Polri kepolisian secara bertahap,” ujar Suharso dalam Konferensi pers APBN 2025 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso tidak menyebut besaran kenaikan gaji PNS guru hingga anggota TNI/Polri yang akan ditetapkan itu. Dia hanya memastikan bahwa gaji PNS dan anggota TNI/Polri pada tahun 2025 akan naik secara bertahap.

“Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," kata Suharso.

Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) sudah diatur, hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

