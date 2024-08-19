Segini Harta Kekayaan Menkumham Supratman Andi Agtas

Supratman Andi Agtas Resmi Diangkat Jadi Menteri Hukum dan HAM. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dirinya menggantikan posisi Yasonna H Laoly.

Berdasarkan laporan harta kekayaan pada elhkpn.go.id, Andi tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp18.403.050.249 (Rp18,4 miliar) yang dilaporkan pada 28 Maret 2023 sebagai periodik 2022.

Jumlah kekayaan tersebut berasal dari 11 bidang tanah yang tersebar di Palu, Jakarta Utara, Kota Bogor, dan Kota Tolitoli yang nilainya mencapai Rp8.326.750.548 (Rp8,3 miliar).

Kemudian, Andi juga tercatat memiliki Toyota Alphard dan Toyota Innova Venturer yang nilainya mencapai Rp532.100.000.

Selanjutnya, harta Andi lainnya berupa surat berharga Rp5.861.314.785, kas dan setara kas Rp5.503.884.916. Ia juga tercatat memiliki hutang sebesar Rp1.821.000.000.

Dengan demikian, total kekayaan Andi tercatat Rp18.403.050.249 (Rp18,4 miliar).

Diberitakan sebelumnya, Istana membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi hari ini Senin (19/8/2024). Selain menteri, Presiden Jokowi juga akan melantik wakil menteri dan iepala badan.

"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).

Ari mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle antara lain Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, kata Ari, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.