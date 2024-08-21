Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Infrastruktur Strategis Penghubung IKN-Balikpapan Gunakan FABA PLN

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |22:15 WIB
Infrastruktur Strategis Penghubung IKN-Balikpapan Gunakan FABA PLN
PLTU Kaltim Teluk berkapasitas 220 megawatt yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur (Foto: Dok PLN)
A
A
A

Jakarta - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Nusantara Power (NP) berhasil memanfaatkan ribuan ton Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai bahan campuran proyek pembangunan infrastruktur strategis penghubung Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Kota Balikpapan. Adapun beberapa infrastruktur tersebut antara lain jalan tol IKN, proyek pelindung tumbukan kapal (fender) di Jembatan Bentang Panjang Pulau Balang, dan proyek duplikasi Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan FABA merupakan wujud komitmen PLN dalam mendukung pembangunan infrastruktur di IKN. Ini juga menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam mengolah sisa pembakaran batu bara dari operasional pembangkit agar menjadi lebih bermanfaat. 

“FABA itu dulunya dipandang sebagai limbah yang tidak ada nilai ekonominya. Tapi kini PLN berhasil melakukan inovasi dan mengubahnya menjadi produk yang kaya akan manfaat dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional, salah satunya untuk IKN,” ujar Darmawan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186751//pltu-ROkm_large.jpg
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186741//harta_karun_gas-urtA_large.jpg
Harta Karun Gas di Andaman Siap Terangi Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement