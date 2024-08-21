Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bayar Apapun Pakai QRIS! Nikmati Kemudahannya di MotionBank

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |10:40 WIB
Bayar Apapun Pakai QRIS! Nikmati Kemudahannya di MotionBank
Bayar apapun pakai QRIS MNC Bank (Foto: Okezone)
JAKARTA – Layanan QRIS kini sudah digunakan sebagian besar masyarakat. Diluncurkan sejak 2019 lalu, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard telah menjelma menjadi game changer dalam menunjang aktivitas transaksi masyarakat hingga saat ini. Layanan atau fitur tersebut secara perlahan telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi, dari yang dulu mengandalkan uang tunai, hingga kini hanya berbekal smartphone.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) telah merespon fenomena tersebut dengan menghadirkan fitur QRIS di aplikasi layanan digital perbankan MotionBank sejak diluncurkan pada 2020 silam.

“Kami mengamati transisi yang terjadi di masyarakat dalam hal aktivitas transaksi sehari-hari. Kami telah menyematkan fitur QRIS sejak diluncurkannya MotionBank, sehingga nasabah dapat memanfaatkannya untuk transaksi kebutuhan sehari-hari,” tutur Chief Digital Business MNC Bank Yudistira Ardhi Prastono, Rabu (21/8/2024).

Dirinya lebih lanjut menyampaikan bahwa selain QRIS, MotionBank juga dibekali dengan segudang fitur unggulan lainnya yang dapat mempermudah aktivitas transaksi masyarakat.

“Mulai dari pembayaran tagihan rutin sehari-hari hingga pembukaan tabungan dan deposito secara online bisa dilakukan melalui MotionBank. Kami juga mempermudah nasabah dalam melakukan aktivitas setor-tarik tunai dengan hanya datang ke Indomaret, tidak perlu lagi mencari lokasi mesin ATM tertentu yang cukup menyita waktu. Terbaru, MotionBank memiliki fitur Pengajuan Kartu Kredit Online, Split Bill untuk permintaan transfer antar rekening MotionBank, hingga Transfer dana menggunakan nomor handphone yang terdaftar untuk sesama rekening MotionBank,” papar Yudistira.

