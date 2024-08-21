Adu Penghasilan Pratama Arhan vs Salim Nauderer

JAKARTA – Adu penghasilan Pratama Arhan vs Salim Nauderer. Warganet dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Naurderer pacar dari Rachel Vennya.

Banyak netizen yang mempertanyakan tentang lebih besar mana penghasilan antara Pratama Arhan dan Salim Naurderer.

Pratama Arhan merupakan suami sah dari Azizah Salsha yang sekarang ini sedai ramai dibincangkan.

Dirangkum Okezone, inilah penghasilan dari Pratama Arhan dan juga Salim Naurderer, Rabu (21/8/2024).

Pratama Arhan merupakan atlet sepakbola professional yang bermain di salah satu klub di Liga Korea Selatan, Suwon FC. Gaji yang diterima Arhan di klub nya berada di angka 862 juta won atau sekitar Rp10 miliar per musimnya.

Selain itu untuk Salim Naurderer merupakan Chief Operational Officer (COO) PT Majapahit Intern Pasifik.