Cek IG LIVE MNC Sekuritas dan IDX Channel, Ada Strategi Cuan dengan Saham Syariah Siang Ini

JAKARTA - Ada banyak instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan bisa dimulai dengan modal kecil. Jika berbicara mengenai konteks saham "syariah," maka emiten yang masuk dalam kategori ini tidak melanggar prinsip-prinsip seperti riba, gharar, atau mengandung unsur haram lainnya.

Investasi saham syariah telah membuktikan nilainya sebagai alternatif yang menguntungkan bagi para investor yang ingin mengikuti kaidah keuangan Islam. Menariknya, saham syariah juga bisa dibeli oleh umat dari kalangan manapun. Lantas, bagaimana strategi memilih saham syariah yang tepat?

Jangan lewatkan topik ”Strategi Cuan dengan Syariah” pada Rabu (21/08/2024) pukul 14.00 WIB bersama Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah dipandu oleh Nadin Hedrah dari IDX Channel. Saksikan pembahasannya hanya di Instagram Live @mncsekuritas!

