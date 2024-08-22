Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Bayaran Otto Hasibuan, Pengacara Jessica Wongso

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |03:19 WIB
Segini Bayaran Otto Hasibuan, Pengacara Jessica Wongso
Segini Biaya Sewa Jasa Otto Hasibuan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Pengacara Otto Hasibuan tentu sudah tidak asing lagi di ranah hukum Indonesia. Sebagai salah satu pengacara terkemuka dirinya sering menangani kasus-kasus besar, seperti kasus klienya Jessica Kumala Wongso.

Kasus tersebut semakin melambungkan namanya di mata publik. Karena klienya melakukan pembunuhan berencana dengan racun sianida.

Otto Hasibuan menjadi penasihat hukum untuk Jessica Kumala Wongso, terdakwa dalam kasus kematian Mirna Salihin. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengacara dalam kasus Djoko Tjandra terkait skandal Bank Bali.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa biaya untuk menggunakan jasa Otto Hasibuan bisa mencapai angka yang luar biasa tinggi. Dalam menangani kasus tertentu, tarifnya bisa mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat kesulitan dan kompleksitas kasus yang ditangani. Angka ini mencerminkan pengalaman luas dan keahlian Otto dalam mengelola berbagai kasus hukum yang rumit, serta reputasinya sebagai pengacara yang selalu berupaya memberikan hasil terbaik bagi klien-kliennya.

Tingginya biaya jasa Otto Hasibuan juga mencerminkan tingginya permintaan terhadap pengacara yang telah berkarier lebih dari dua dekade ini. Mulai dari selebriti, pengusaha, hingga politisi, berbagai kalangan telah mempercayakan masalah hukum mereka kepada Otto Hasibuan.

Halaman:
1 2
