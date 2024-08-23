7 Aksi Emiten di Akhir Perdagangan Pekan Ini

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sejumlah aksi saham pada perdagangan hari ini. Di antaranya IKBI, BMTP hingga PPRO.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (23/8/2024), para emiten ada yang menyampaikan informasi pembayaran dividen dan RUPS.

Berikut aksi emiten pada hari ini:

1. IKBI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-03-2024 Sumi Indo Kabel Tbk di Kantor Perseroan Jl. Gatot Subroto KM 7,8 Pasir Jaya, Jatiuwung Tangerang

2. SQMI

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Wilton Makmur Indonesia Tbk di PT. Wilton Makmur Indonesia Tbk., Boardroom Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No.5A, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia.