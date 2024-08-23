Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Penghasilan Pratama Arhan vs Salim Nauderer, Siapa Paling Besar?

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |05:15 WIB
Adu Penghasilan Pratama Arhan vs Salim Nauderer, Siapa Paling Besar?
Gaji Pratama Arhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu penghasilan Pratama Arhan vs Salim Nauderer. Warganet dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Azizah Salsha dengan Salim Naurderer mantan pacar dari Rachel Vennya.

Banyak netizen yang mempertanyakan tentang lebih besar mana penghasilan antara Pratama Arhan dan Salim Naurderer.

Pratama Arhan merupakan suami sah dari Azizah Salsha yang sekarang ini sedai ramai dibincangkan.

Dirangkum Okezone, inilah penghasilan dari Pratama Arhan dan juga Salim Naurderer.

Pratama Arhan merupakan atlet sepakbola professional yang bermain di salah satu klub di Liga Korea Selatan, Suwon FC. Gaji yang diterima Arhan di klub nya berada di angka 862 juta won atau sekitar Rp10 miliar per musimnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement