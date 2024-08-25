9 Persyaratan Lamaran Kerja yang Sering Diminta Perusahaan

JAKARTA - 9 persyaratan lamaran kerja yang sering diminta perusahaan yang akan dibahas pada artikel ini.

Dalam proses melamar pekerjaan, penting bagi pelamar untuk mempersiapkan berbagai dokumen yang sering menjadi persyaratan oleh perusahaan.

Berikut Okezone telah merangkum 9 dokumen utama yang biasanya diminta dalam lamaran kerja, Minggu (25/8/2024).

1. Surat Lamaran Kerja

Surat lamaran kerja adalah dokumen yang mencakup pengenalan singkat pelamar, alasan tertarik melamar, posisi yang dilamar, dan komitmen terhadap perusahaan. Surat ini merupakan langkah awal pelamar untuk memperkenalkan dirinya kepada perusahaan.

2. Curriculum Vitae (CV)

CV berisi ringkasan tentang diri pelamar, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keterampilan yang dimiliki. CV yang terperinci dan sesuai dengan posisi yang diinginkan akan meningkatkan peluang pelamar untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.