Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9 Persyaratan Lamaran Kerja yang Sering Diminta Perusahaan

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |20:18 WIB
9 Persyaratan Lamaran Kerja yang Sering Diminta Perusahaan
Persyaratan Lamaran Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 9 persyaratan lamaran kerja yang sering diminta perusahaan yang akan dibahas pada artikel ini.

Dalam proses melamar pekerjaan, penting bagi pelamar untuk mempersiapkan berbagai dokumen yang sering menjadi persyaratan oleh perusahaan.

Berikut Okezone telah merangkum 9 dokumen utama yang biasanya diminta dalam lamaran kerja, Minggu (25/8/2024).

1. Surat Lamaran Kerja

Surat lamaran kerja adalah dokumen yang mencakup pengenalan singkat pelamar, alasan tertarik melamar, posisi yang dilamar, dan komitmen terhadap perusahaan. Surat ini merupakan langkah awal pelamar untuk memperkenalkan dirinya kepada perusahaan.

2. Curriculum Vitae (CV)

CV berisi ringkasan tentang diri pelamar, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keterampilan yang dimiliki. CV yang terperinci dan sesuai dengan posisi yang diinginkan akan meningkatkan peluang pelamar untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/455/3187044/kerja-oBDg_large.jpg
Magang Nasional Kemnaker Batch 3 Kapan Resmi Dibuka? Ini Syarat Terbaru dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186825/lowongan_kerja-YsGR_large.jpg
Magang Nasional 2025 Batch 3 Dibuka, Cara Daftar hingga Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement