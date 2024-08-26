Tabungan Dahsyat Berhadiah Kini Hadir di MotionBank

JAKARTA – Aktivitas menabung tentunya memberikan dampak positif bagi kesehatan finansial seseorang yang menjalaninya. Banyak dari kita yang sudah mengetahui manfaat menabung tapi tidak jarang mengabaikannya.

Namun begitu, banyak juga dari kita yang telah memiliki kebiasaan menabung secara rutin dan disiplin demi tercapai tujuan finansial tertentu.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) secara tidak langsung telah memotivasi masyarakat untuk membiasakan diri menabung secara rutin, dengan mengapresiasi mereka yang rajin melakukan top-up saldo tabungannya melalui Program Tabungan Dahsyat Berhadiah.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.

Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel berbintang, smartphone, hingga grand prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Sebagai informasi, program istimewa ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.