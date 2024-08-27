Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Mixed, Indeks Dow Jones Naik Tipis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |07:29 WIB
Wall Street <i>Mixed</i>, Indeks Dow Jones Naik Tipis
Bursa saham Wall Street ditutup mixed (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup beragam atau mixed pada perdagangan Senin (26/8/2024) waktu setempat. Bursa saham AS bergerakn dua arah karena kenaikan di sektor Minyak & Gas, Telekomunikasi dan Utilitas menyebabkan saham naik sementara kerugian di sektor Teknologi, Barang Konsumen dan Kesehatan menyebabkan saham turun.

Mengutip Investing, pada penutupan di NYSE, Dow Jones Industrial Average naik 0,16% mencapai rekor tertinggi baru, sementara indeks S&P 500 turun 0,32%, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,83%.

Performa terbaik sesi di Dow Jones Industrial Average adalah 3M Company (NYSE:MMM), yang naik 1,54% atau 2,01 poin diperdagangkan pada 131,85 pada penutupan.

Sementara itu, Coca-Cola Co (NYSE:KO) naik 1,50% atau 1,05 poin menjadi 70,84 dan Walt Disney Company (NYSE:DIS) naik 1,35% atau 1,22 poin menjadi 91,78 pada penutupan perdagangan.

Perusahaan dengan kinerja terburuk pada sesi tersebut adalah Intel Corporation (NASDAQ:INTC), yang turun 1,95% atau 0,40 poin menjadi 20,14 pada penutupan. Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) turun 0,87% atau 1,54 poin menjadi 175,50 dan Boeing Co (NYSE:BA) turun 0,85% atau 1,48 poin menjadi 173,48.

Halaman:
1 2
