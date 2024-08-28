Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Persiapan Jasa Marga Terapkan Bayar Tol Tanpa Berhenti

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:16 WIB
Persiapan Jasa Marga Terapkan Bayar Tol Tanpa Berhenti
Persiapan Jasa Marga Terapkan Bayar Tol Tanpa Henti. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Sistem pembayaran tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) segera diterapkan. Pembaharuan metode transaksi di jalan bebas hambatan diharapkan mendatangkan efisiensi waktu dari antrean kendaraan di gardu tol.

Corporate Secretary and Chief Administration Office PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Nixon Sitorus mengatakan, pada prinsipnya perseroan mendukung wacana penerapan sistem MLFF sebagai metode baru transaksi di jalan tol. Akan tetapi penerapan tersebut tidak mengganggu sistem pelayanan dan transaksi di jalan tol yang ada saat ini.

"Jasa Marga fokus pada penerapan sistem MLFF agar tidak mengganggu sistem pelayanan dan transaksi jalan tol kita, kita selalu berkoordinasi dan mengevaluasi secara berkala dengan pihak BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PUPR, dan BUP (Badan Usaha Pelaksana)," ujarnya dalam Public Expose secara virtual, Rabu (28/8/2024).

Jasa Marga sendiri diketahui menjadi salah satu anggota konsorsium operator jalan tol nir sentuh. Hal ini berdasarkan penunjukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Selain Jasa Marga, ada PT Hutama Karya (Persero) dan Nusantara Infrastructure (META) yang juga turun menjadi konsorsium sebagai operator jalan tol nirsentuh tersebut bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

"Pada prinsipnya BUJT berpartisipasi aktif dalam memodernisasi transaksi jalan tol di Indonesia, sebagai upaya meningkatkan layanan dan mewujudkan sistem transaksi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan tol," kata Nixon.

Halaman:
1 2
