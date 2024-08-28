Transjakarta dan UI Siapkan Pusat Kesehatan di Halte

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Universitas Indonesia (UI) menjalin kerjasama. Salah satu proyek yang akan segera dilaksanakan adalah pembangunan Holistic Health Center di Halte MH Thamrin, yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan mental bagi masyarakat secara luas.

Penandatanganan kerjasama merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati sebelumnya.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menjelaskan, proyek ini adalah bentuk inovasi dalam memanfaatkan ruang publik seperti halte bus sebagai pusat layanan kesehatan.

"Halte sebagai salah satu crowd dan public space bisa kita utilisasi sebagai pusat kesehatan," ujar Yuza, Rabu (28/8/2024).

Sementara itu, Direktur Kerjasama UI, Toto Pranoto menyambut, baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya peran UI dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan.

"Kami Universitas Indonesia tentu juga memiliki beberapa cluster-cluster research terutama di sektor kesehatan yang bisa membantu apa yang bisa kita berikan kepada layanan publik dari TJ," ungkap Toto.

Dia juga menambahkan bahwa layanan di Holistic Health Center akan difokuskan pada kesehatan mental dan diharapkan bisa diakses secara gratis oleh publik.

"Kalaupun katakanlah harus berbayar, mungkin berbayarnya hanya 1 rupiah saja," jelasnya.