364 Saham Merah, IHSG Melemah ke Level 7.616

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seharian melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 78 poin atau 1,01% ke level 7.616,52.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (3/9/2024), terdapat 227 saham menguat, 364 saham melemah dan 203 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,2 triliun dari 21,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,74% ke 943, indeks JII melemah 0,7% ke 518, indeks IDX30 melemah 0,72% ke 479 dan indeks MNC36 melemah 0,74% ke 362.

Untuk indeks sektoral kompak melemah seperti energi 0,69%, barang baku 0,35%, konsumer non siklikal 0,4%, industri 0,16%, konsumer siklikal 4,27%, finansial 0,33%, properti 0,74%, teknologi 2,51%, infrastruktur 1,11%, transportasi 0,17%.

Sedangkan sektor yang menguat hanya kesehatan 0,49%.