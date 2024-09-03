Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Hitung-hitungan Keuntungan Nabung di Bank, Dapat Berapa?

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |05:05 WIB
Hitung-hitungan Keuntungan Nabung di Bank, Dapat Berapa?
Hitung-hitungan Keuntungan Nabung di Bank. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menabung di bank menjadi salah satu langkah mengelola keuangan di era digital. Ada imbal hasil yang didapat dari tabungan yang di tempatkan pada bank.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin rasa aman saat menabung di sebuah bank. LPS telah mencatat jumlah rekening nasabah yang dijamin simpanannya hingga akhir Juni 2024 tercatat di 99,94% dari total keseluruhan rekening nasabah, dan total keseluruhan nasabah pada bank umum LPS ada di angka 583.822.118 rekening.

Inilah cara untuk menghitung imbal dari hasil tabungan, dilansir dari laman resmi OJK:

Kenal dengan Imbal Hasil Tabungan

Imbal hasil tabungan merupakan sebuah bunga yang nasabah terima dari bank atas uang yang nasabah simpan. Ini semacam bonus dari bank karena sudah memilih untuk menaruh uang di mereka. Kalau sudah mengenali Imbal dari Hasil Tabungan, inilah beberapa langkah untuk menghitungnya.

1. Mengetahui Suku Bunga

Langkah pertamanya adalah dengam cara mengetahui suku bunga tahunan yang ditawarkan oleh bank. Biasanya suku bunga ini tertera pada pernyataan rekening atau informasi produk tabungan di sebuah website bank

