Ini Cara Scan KTP untuk Daftar CPNS 2024

JAKARTA - Ini cara scan KTP untuk daftar CPNS 2024. Di mana proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibuka sampai 6 September 2024.

Salah satu persyaratan yang wajib harus dipenuhi pendaftar yaitu mengunggah scan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pada tahap ini yang memiliki foto KTP dengan berkualitas yang masih bagus dan sesuai dengan ketentuan menjadi syarat penting untuk para pelamar yang akan mendaftar CPNS 2024 ini.

Dampak dari foto KTP yang tidak memenuhi syarat pada pendaftaran CPNS ini dapat menyebabkan pelamar CPNS 2024 ditolak.

Ini cara scan KTP untuk daftar CPNS 2024, dilansir dari beberapa sumber, Rabu (4/9/2024). Simak informasi ini dengan baik-baik agar proses pendaftaran bisa berjalan lancar.

· Para pendaftar bisa menyiapkan KTP

· Pada tahap selanjutnya para pendaftar bisa membuka kamera pada HP

· Para pendaftar bisa meletakan KTP dengan posisi yang benar pada permukaan yang datar.

· Saat melakukan proses foto, para pelamar harus memastikan semua bagian pada KTP saat difoto, hasilnya tidak pecah dan tertangkap dengan jelas. Pastikan pada pencahayaan stabil saat melakukan proses foto ini.

· Instal aplikasi scanner pada HP kalian.