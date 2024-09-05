Penampakan Maung MV3 Pope, Mobil yang Dipakai Paus Fransiskus di Misa Akbar

JAKARTA - Kendaraan taktis Maung MV3, yang diproduksi oleh PT Pindad, akan mendukung perjalanan operasional Paus Fransiskus dalam Misa Akbar.

Yang dijadwalkan pada Kamis, 5 September 2024, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 90 ribu umat Katolik. Maung MV3 merupakan kendaraan yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, dan telah mengalami modifikasi khusus guna memenuhi kebutuhan mobilitas Paus selama kunjungannya. Kunjungan keagamaan Paus Fransiskus di Indonesia berlangsung dari 3 hingga 6 September 2024.

“Terima kasih kepada Vatikan beserta panitia kunjungan keagamaan beliau di Indonesia yang telah mempercayai Maung MV3 produksi PT Pindad untuk disesuaikan menjadi Pope Mobile yang digunakan Paus pada Misa Akbar di GBK. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami untuk dilibatkan secara langsung dalam mendukung kendaraan operasional pemimpin umat katolik di seluruh dunia sekaligus tokoh lintas agama yang aktif menyerukan perdamaian,” ujar Abraham, Dikutip dari akun instagram @pt_pindad (5/9/2024).