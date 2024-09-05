Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut: 94% Kendaraan Orang Kaya Masih Konsumsi Pertalite dan Solar Subsidi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |17:53 WIB
Luhut: 94% Kendaraan Orang Kaya Masih Konsumsi Pertalite dan Solar Subsidi
94% orang kaya masih pakai Pertalite dan Solar (Foto: MPI)
JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih banyak orang kaya yang pakai BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Bahkan dirinya memproyeksikan hanya 6% penerima subsidi BBM yang tepat sasaran. Sementara sisanya, 94% merupakan golongan orang mampu.

"Jadi yang kena itu sebenarnya 6-7% (subsidi tepat sasaran), tapi yang kena (sisanya) itu orang-orang berada seperti saya, ya nggak fair dong saya disubsidi oleh pemerintah," jelasnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga telah melarang masyarakat kelas menengah menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawa. Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubdidi, apa kata dunia bos?," tegasnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Oleh karena itu, dirinya memastikan agar kedepan pemilik kendaraan mewah tidak lagi bisa menikmati BBM subsidi. Salah satunya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM dalam waktu dekat.

