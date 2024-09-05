Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IAF 2024, PGN Buka Peluang Kerjasama Low Carbon Business

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |20:29 WIB
IAF 2024, PGN Buka Peluang Kerjasama <i>Low Carbon Business</i>
PGN buka peluang kerjasama di IAF 2024 (Foto: PGN)
A
A
A

JAKARTA – PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menyiapkan inisiatif kerjasama low carbon business. PGN siap mendukung Holding Migas memainkan peran dalam rangka ekspansi Go Global di sektor energi.

Dalam Indonesia Africa Forum (IAF) 2024, Direktur Utama Pertamina menyampaikan bahwa Pertamina melihat adanya potensi besar terkait pengembangan energi, khususnya energi gas bumi dan geothermal. Hal ini selaras dengan upaya transisi energi ke depan untuk mewujudkan energi yang lebih hijau dan lebih bersih.

PGN yang bergerak di bidang midstream dan downstream gas bumi memiliki peluang untuk pengembangan pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi sesuai roadmap menuju Net Zero Emission (NZE). Dalam prosesnya, PGN berpegangan pada visi misi PGN dan Pertamina NZE Roadmap 2022 - 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari menyampaikan bahwa roadmap PGN dalam hal dekarbonisasi menuju NZE 2060 diimplementasikan dalam penggunaan teknologi ramah lingkungan di lingkungan operasi.

Di sisi lain, PGN merintis bisnis baru yang menitik beratkan pada low carbon business. Pengembangan bisnis baru ini, dijalankan menggunakan strategi bisnis Step Out. Untuk itu, PGN sangat terbuka untuk menjalin mitra dalam rangka keberhasilan inisiatif low carbon business.

PGN tengah fokus untuk pengembangan biomethane sebagai renewable gas yang dihasilkan dari pengolahan lebih lanjut dari limbah kelapa sawit (POME). Proyek Biomethane akan memberikan manfaat berupa pengurangan emisi gas methane, mengurangi emisi karbon, dan memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan. Kemudian seiring dengan perkembangan Pertamina Group untuk mengembangkan CO2 transport business, PGN akan berperan untuk melakukan pengembangan infrastruktur dari sisi midstream

Halaman:
1 2
Banner
Telusuri berita finance lainnya
