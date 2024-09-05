Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Impor 7 Komoditas Bakal Dialihkan ke Indonesia Timur, Pengusaha: Ritel Terancam Tutup Toko

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |20:40 WIB
Impor 7 Komoditas Bakal Dialihkan ke Indonesia Timur, Pengusaha: Ritel Terancam Tutup Toko
Kata Pengusaha soal rencana pemindahan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah berencana memindahkan pintu masuk impor 7 komoditas ke Indonesia Timur. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menanggapi rencana tersebut, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, Kamis (5/9/2024).

Kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA), sebuah inisiatif bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program ini, yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta, bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091665/prabowo-tahun-2025-kita-tak-akan-impor-beras-lagi-Dt8Gz2KQhk.jpg
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement