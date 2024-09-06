Kabar Gembira! Pemegang Kartu Kredit MNC Bank Dapat Keuntungan dan Kemudahan di MotionBank

Pemegang Kartu Kredit MNC Bank Dapat Kemudahan dan Keuntungan di MotionBank. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank telah menyempurnakan fitur aplikasi layanan perbankan digital MotionBank bagi nasabah, khususnya pemegang kartu kredit MNC Bank. Kini para pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank diberikan akses untuk bisa menikmati keuntungan dan kemudahan dalam membayar tagihan kartu kredit melalui aplikasi MotionBank.

Resmi sejak 26 Agustus 2024, kini para pemegang kartu kredit MNC Bank yang belum memiliki rekening di MotionBank, dapat dengan mudah melakukan pembukaan rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank untuk menunjang transaksi perbankan sekaligus memudahkan aktivitas pembayaran tagihan kartu kredit MNC Bank tanpa dikenakan biaya administrasi.

Selain kemudahan melakukan aktivitas pembayaran tagihan kartu kredit MNC Bank, Dengan memiliki Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank, nasabah secara otomatis memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah istimewa yang diundi setiap bulannya selama periode 1 Juli hingga 31 Desember 2024. Agar memperbesar kesempatan kamu memenangkan ragam hadiah istimewa tersebut, pelajari syarat dan ketentuan lengkapnya pada https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-berhadiah-2024.

Tak hanya itu, selama periode sampai dengan 31 Desember 2024, MNC Bank memberikan hadiah langsung berupa e-voucher BliBli untuk kamu para pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank yang membuka akun rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah. Segera miliki rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank dan simak ketentuan berikut.

1. Penawaran ini hanya berlaku bagi nasabah Kartu Kredit yang belum pernah memiliki Tabungan Dahsyat Berhadiah

2. Terdapat kuota untuk 1.000 nasabah pertama yang membuka akun Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank selama periode program berlangsung untuk mendapatkan e-Voucher BliBli senilai Rp30.000 .e-Voucher akan dikirimkan maksimal H+5 (hari kerja) terhitung sejak nasabah sudah memenuhi syarat dan ketentuan

3. e-Voucher BliBli hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Untuk mempermudah pembukaan rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank, simak tutorial lengkapnya pada video berikut bit.ly/BukaTasyaBerhadiahNTB.

“Melalui MotionBank, Kami senantiasa berkomitmen untuk mengahdirkan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya beraktivitas perbankan. Fitur pembukaan rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah di MotionBank kami harapkan dapat semakin memberikan keuntungan bagi nasabah kartu kredit dalam melakukan pembayaran tagihannya sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka dalam mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah,” ungkap Chief Digital Business Officer MNC Bank Yudistira Ardhi Prastono, Jumat (6/9/2024).