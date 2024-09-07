Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Bansos September Cair, Begini Cara Cek Daftar Penerima

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |05:23 WIB
6 Fakta Bansos September Cair, Begini Cara Cek Daftar Penerima
Cara cek bansos secara online (Foto: Freepik)
JAKARTA – Bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kembali cair pada September 2024. Pemerintah menyalurkan bansos dan BLT kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM).

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengecek daftar penerima bansos dan BLT September 2024. Bisa dicek melalui website Kementerian Sosial dan juga aplikasi.

Berikut fakta bansos September 2024 cair lagi dan cara mengeceknya yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/9/2024).

1. Bansos PKH

PKH adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran bansos PKH dilakukan dengan mentransfer uang langsung ke rekening penerima atau melalui Kantor Pos.

Ibu Hamil/Melahirkan: Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per tahap.

Anak Usia Dini 0-6 Tahun: Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per tahap.

Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp900 ribu per tahun atau Rp225 ribu per tahap.

Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp1,5 juta per tahun atau Rp375 ribu per tahap.

Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp2 juta per tahun atau Rp500 ribu per tahap.

Penyandang Disabilitas Berat: Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per tahap.

Lansia: Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per tahap.

2. Bantuan Beras 10 Kg

Bantuan beras juga masih cair di bulan ini. Di mana sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan beras 10 kg dilanjutkan hingga Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

3. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) juga cair di bulan ini. BPNT adalah bansos untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Penyalurannya dilakukan bersamaan dengan PKH melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI atau Kantor Pos.

Halaman:
1 2
