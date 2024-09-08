Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Gaji Asisten Staf Khusus Presiden yang Punya Pembantu Capai Rp19,5 Juta

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:16 WIB
Viral! Gaji Asisten Staf Khusus Presiden yang Punya Pembantu Capai Rp19,5 Juta
Gaji Asisten Stafsus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Presiden viral di media sosial soal memiliki Asisten. Di mana Asisten Stafsus Presiden juga memiliki bawahan yang disebut Pembantu Asisten yang memiliki gaji besar.

Asisten Stafsus yakni Yasmin Nur mencuitkan informasi terkait gaji pembantu asisten yang disebut mencapai Rp23 juta. Hal tersebut merespons cuitan X yang dia sebut sebagai dirinya.

"Kalau pakai hitungan 1 orang 2 asisten, 1 asisten punya 2 asisten lagi. Tiap bulan negara keluar kurang lebih Rp245 juta buat gaji pokok 1 tim. Bayangin stafsus milenial aja ada 7. Tiap bulan negara keluar Rp1 miliar lebih buat gaji orang-orang yg belum tentu dibutuhin ini," kata @ffikriawan dikutip.

Lantas berapa Gaji Stafsus Presiden hingga Pembantunya?

