BLT Belum Cair? Silakan Laporkan via Aplikasi Cek Bansos

JAKARTA – Masyarakat yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa melaporkannya melalui aplikasi cek bansos. Pada bulan ini, terdapat sekiranya empat bansos yang cair di antaranya bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT dan Bantuan Sosial Beras (BSB).

Berikut ini adalah cara melakukan aduan bansos tidak tepat sasaran, melalui aplikasi cek Bansos.

• Cara laporkan bantuan tidak tepat sasaran melalui aplikasi Cek Bansos

• Download aplikasi cek bansos di Play Store (Android) atau App Store (iOS).

• Kemudian buat akun terlebih dahulu, apabila Anda belum memiliki akun.

• Isi data diri sesuai yang diperintahkan dan unggah e-KTP serta lakukan swafoto dengan e-KTP.

• Apabila sudah terisi semua, tunggu beberapa saat untuk mendapatkan email aktivasi akun anda.

• Setelah mendapatkan email, akun Anda sudah dapat diaktifkan dan login dengan memasukkan username beserta password Anda

• Kemudian pilih menu “Tanggapan Kelayakan” untuk melakukan pengecekan daftar penerima bansos.