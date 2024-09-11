Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Cetak Rekor Lagi pada Level 7.802

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |09:29 WIB
IHSG Pagi Ini Cetak Rekor Lagi pada Level 7.802
IHSG Cetak Rekor Baru dengan Tembus di Level 7.800. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka cetak rekor demi rekor. Pagi ini, indeks saham menguat ke level tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) di level 7.770,27.

Level tertinggi intra-day indeks komposit mampu masuk ke 7.802,47 dalam beberapa menit pertama. Transaksi awal menyentuh Rp473,15 miliar, dengan volume 1,18 miliar saham.

Riset Ajaib Sekuritas menilai penguatan IHSG ditopang oleh kenaikan saham Big Caps yang tercermin dari kenaikan Indeks IDX30 sebesar 0,62 persen.

Sebelumnya investor asing masih tercatat inflow di pasar ekuitas sebesar Rp459,4 miliar.

"Pelaku pasar mencermati indeks konsumen yang tetap di level optimis. Solidnya daya beli juga tercermin dari membaiknya penjualan mobil nasional." terang Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, Rabu (11/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069623/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-naik-ke-level-7-581-pada-sesi-i-YUCYCKZLS6.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau, Naik ke Level 7.581 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/278/3069543/ihsg-awal-oktober-dibuka-menguat-ke-level-7-578-ocytsjlF9t.jpg
IHSG Awal Oktober Dibuka Menguat ke Level 7.578
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069208/ihsg-kebakaran-ke-level-7-592-pada-sesi-i-d3qzfBzbLb.jpg
IHSG Kebakaran ke Level 7.592 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/278/3069136/ihsg-dibuka-loyo-turun-ke-level-7-659-CLIsXyKFfV.jpg
IHSG Dibuka Loyo, Turun ke Level 7.659
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/278/3068907/ihsg-berpotensi-balik-menguat-besok-simak-analisanya-SurcR4mNEb.jpg
IHSG Berpotensi Balik Menguat Besok, Simak Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/278/3068315/ihsg-melemah-ke-level-7-696-di-perdagangan-akhir-pekan-9hZ2Clr9zv.jpg
IHSG Melemah ke Level 7.696 di Perdagangan Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement