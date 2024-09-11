IHSG Pagi Ini Cetak Rekor Lagi pada Level 7.802

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka cetak rekor demi rekor. Pagi ini, indeks saham menguat ke level tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) di level 7.770,27.

Level tertinggi intra-day indeks komposit mampu masuk ke 7.802,47 dalam beberapa menit pertama. Transaksi awal menyentuh Rp473,15 miliar, dengan volume 1,18 miliar saham.

Riset Ajaib Sekuritas menilai penguatan IHSG ditopang oleh kenaikan saham Big Caps yang tercermin dari kenaikan Indeks IDX30 sebesar 0,62 persen.

Sebelumnya investor asing masih tercatat inflow di pasar ekuitas sebesar Rp459,4 miliar.

"Pelaku pasar mencermati indeks konsumen yang tetap di level optimis. Solidnya daya beli juga tercermin dari membaiknya penjualan mobil nasional." terang Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih, Rabu (11/9/2024).