HOME FINANCE MARKET UPDATE

351 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke 7.760

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |16:16 WIB
351 Saham Merah, IHSG Hari Ini Melemah ke 7.760
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup koreksi tipis 0,43 poin atau 0,01% ke level 7.760,95.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (11/9/2024), terdapat 225 saham menguat, 351 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,9 triliun dari 19,0 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13% ke 950,568, indeks JII melemah 0,16% ke 514,35, indeks IDX30 menguat 0,11% ke 484,034 dan indeks MNC36 menguat 0,04% ke 367,116.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu barang baku 0,12%, konsumer non siklikal 0,13%, finansial 0,09%, properti 0,7%, teknologi 1,55%, transportasi 0,83%.

Kemudian sektoral yang melemah ada energi 0,17%, industri 0,58%, konsumer siklikal 2,22%, kesehatan 0,3%, infrastruktur 0,31%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) naik 33,33% ke Rp124, PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) naik 32% ke Rp264 dan saham PT Green Power Group Tbk (LABA) naik 24,56% ke Rp710.

