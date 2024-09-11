Jokowi Resmi Lantik Aida S Budiman Jadi Dewan Komisioner LPS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Aida Suwandi Budiman menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara pada hari ini.

Pelantikan Aida berdasarkan Keputusan presiden nomor 101P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

"Demi allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi anggota dewan komisioner lps langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," kata Aida membacakan sumpah dihadapan Presiden Jokowi, Rabu (11/9/2024).

"Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tuhas dan kewajiban sebagai anggota dewan komisioner lps dengan sebaik-baiknya dan penuh dgn rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI dan UUD 1945” sambungnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sebagai informasi, Aida Suwandi Budiman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang resmi dilantik dengan masa jabatan 2022- 2027. Aida sudah berpengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural yang diperlukan Indonesia.

Setelah menempuh pendidikan di IPB University pada 1987, Aida Suwandi Budiman melanjutkan pendidikan di University of Southern California dan mendapatkan gelar Master di bidang Economics pada tahun 1996. Aida juga melanjutkan pendidikan di Claremont Graduate University dan mendapat gelar Phd di bidang Ekonomi pada tahun 2001.