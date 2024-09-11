JAKARTA - Presiden Jokowi tetap melakukan kunjungan kerja keliling Indonesia meskipun berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Presiden juga memastikan bahwa meskipun beraktivitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia.
Sedangkan mengenai teknis perjalanan dari IKN, Presiden menjelaskan bahwa penggunaan bandara lama atau baru di IKN akan bergantung pada kesiapan fasilitas.
“Ya kita melihat kondisinya, kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru, kalau ndak ya dari Balikpapan,” jelasnya.