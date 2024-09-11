Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Berkantor di IKN, Jokowi Tetap Kunjungan Keliling Indonesia

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |04:15 WIB
Berkantor di IKN, Jokowi Tetap Kunjungan Keliling Indonesia
Jokowi mulai berkantor di IKN hari ini hingga 40 hari (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi tetap melakukan kunjungan kerja keliling Indonesia meskipun berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Presiden juga memastikan bahwa meskipun beraktivitas dari IKN, agenda Presiden tetap meliputi kunjungan ke berbagai wilayah Indonesia.

Sedangkan mengenai teknis perjalanan dari IKN, Presiden menjelaskan bahwa penggunaan bandara lama atau baru di IKN akan bergantung pada kesiapan fasilitas.

“Ya kita melihat kondisinya, kalau bandara baru siap untuk bisa terbang ya dari bandara baru, kalau ndak ya dari Balikpapan,” jelasnya.

Halaman:
1 2
