HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Balik Menguat ke 7.782 di Awal Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |09:54 WIB
IHSG Balik Menguat ke 7.782 di Awal Perdagangan
IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG menguat ke level 7.782,02.

Dalam semenit awal, Kamis (12/9/2024), IHSG masih tumbuh 0,49% di 7.799, didukung 211 saham di zona hijau, 80 melemah, dan 648 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp755,6 miliar, dengan volume 8,4 miliar saham.

Head of Research Retail BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan hari ini IHSG berpotensi menguat kembali setelah data inflasi US turun di bawah ekspektasi.

"Sehingga memperkuat kemungkinan Fed cut rate di minggu depan." kata Fanny dalam risetnya, Kamis (12/9/2024).

LQ45 naik 0,72 persen ke 958,47, JII tymbuh 1,44 persen di 521,49, IDX30 melesat 0,77 persen di 488,35, dan MNC36 naik 0,81 persen di 370,41.

Sebanyak 9 sektor berada di zona hijau, sementara yang turun hanya properti 0,50 persen dan teknologi 0,33 persen.

Halaman:
1 2
