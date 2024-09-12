IHSG Hari Ini Menguat ke 7.798, Sempat Tembus Level 7.833

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini seharian menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 37,19 poin atau 0,48% ke level 7.798,38 dan secara ATH telah menyentuh 7.833.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (12/9/2024), terdapat 309 saham menguat, 249 saham melemah dan 238 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 44,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,72% ke 958,479, indeks JII naik 1,63% ke 522,455, indeks IDX30 menguat 0,73% ke 488,15 dan indeks MNC36 menguat 0,59% ke 369,637.

Sedangkan indeks sektoral kompak di zona hijau yaitu energi 1,57%, barang baku 0,34%, industri 0,37%, konsumer non siklikal 1,17%, konsumer siklikal 0,27%, kesehatan 0,44%, teknologi 7,61%, transportasi 0,46%.

Kemudian sektoral yang melemah ada finansial 0,55%, properti 0,07%, infrastruktur 0,44%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 31,51% ke Rp96, PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (KMDS) naik 25% ke Rp565 dan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) naik 20% ke Rp2760.