Tarif KRL Bakal Naik Rp1.000, Ini Kata Kemenhub

JAKARTA – Pemerintah mengkaji kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp1.000. Namun masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket KRL.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal juga mengungkap soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Kendati demikian Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.

"Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya. Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal.