Harapan Bos-Bos Bank Daerah Usai Kerjasama dengan RCTI

JAKARTA – Harapan bos-bos bank daerah usai kerjasama dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Sejumlah petinggi bank pembangunan daerah (BPD) berharap kerja sama antara bank sindikasi dan RCTI tidak hanya memberi dampak positif bagi bisnis masing-masing perusahaan, namun juga terhadap pembangunan Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu), Beni HarJono menyebut, sinergi dengan RCTI bagian dari pihaknya membangun negeri.

“Kami dari Bank Bengkulu tentu ini merupakan sinergi dan kolaborasi untuk membangun Indonesia pastinya,” ujar Beni saat ditemui di iNews Tower, Jumat (13/9/2024).

Hal senada juga diutarakan Pemimpin Divisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (Bank BJB), Angga Estrio. Menurutnya, kemitraan dengan unit usaha MNC Group menjadi komitmen pihaknya memfasilitasi pendanaan.

“Di mana, ini bukti bersama-sama teman-teman BPD, salah satunya dengan MNC Bank, ini bukti kita sama-sama ikut serta dalam memberikan fasilitas pada RCTI dan MNC Group,” ucap Angga.

RCTI dan enam bank daerah resmi menyepakati kredit sindikasi sebesar Rp500 miliar. Keenam bank daerah, di antaranya Bank BJB, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BankNTT).