Bansos Beras Cair 23 Juta Kg di Wilayah Papua

JAKARTA - Bantuan pangan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disalurkan di wilayah Papua. Adapun bantuan beras yang dialokasikan sebanyak 23,6 juta kilogram (Kg), dengan 7,8 juta kg per alokasi.

Bantuan ini akan disalurkan ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

PT BGR Logistik Indonesia (BLI) selaku anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang mendistribusikan bantuan tersebut mencatat, realisasi distribusi untuk 425.762 Penerima Bantuan Pangan (PBP) telah mencapai penerimaan di last mile sebesar 425,7 juta kilogram, atau setara 53,97% hingga 12 September 2024,

Secara masif BLI akan mendistribusikan sisa CBP yang belum terealisasikan hingga bulan Oktober dan Desember. Upaya ini dilakukan untuk memastikan CBP bisa terdistribusi secara merata dan tepat sasaran.

"Partisipasi kami dalam penyaluran CBP Bulog ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memastikan distribusi pangan yang merata di seluruh wilayah," ujar Direktur Utama BGR Logistik Indonesia, Syailendra, Sabtu (14/9/2024).

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia melalui partisipasi aktif dalam berbagai program pemerintah.