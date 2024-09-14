Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif KRL Pakai NIK, Kelas Menengah Kian Terjepit

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |16:25 WIB
Tarif KRL Pakai NIK, Kelas Menengah Kian Terjepit
Tarif KRL Berbasis NIK. (Foto: Okezone.com/KCI)
A
A
A

JAKARTA - Rencana penerapan tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan subsidi Public Service Obligation (PSO) lebih tepat sasaran memiliki dampak signifikan utamanya bagi masyarakat kelas menengah yang semakin terjepit.

Kebijakan ini akan membatasi subsidi tiket KRL, berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, pemerintah terlihat serius untuk melanjutkan kebijakan tersebut, namun mekanisme pelaksanaannya masih belum jelas.

Perbandingan subsidi KRL dengan subsidi lainnya berdasarkan laporan Tahunan Commuter Line 2022. Subsidi PSO untuk KRL hanya mencapai Rp1,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan subsidi BBM dan LPG (Rp115 triliun), listrik (Rp56,1 triliun), dan pupuk (Rp25,3 triliun).

Bahkan, proporsi subsidi KRL terhadap total belanja pemerintah pusat terus menurun, menunjukkan bahwa beban subsidi untuk KRL semakin mengecil.

Pengguna KRL yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi nantinya harus membayar tarif yang lebih tinggi. Kenaikan biaya transportasi ini akan mempengaruhi kesejahteraan mereka, khususnya dalam alokasi belanja kebutuhan lainnya.

Meski skema tarif baru belum diumumkan secara resmi, besar kemungkinan subsidi hanya akan diberikan kepada pengguna yang NIK-nya terdaftar sebagai penerima subsidi. Akibatnya, pengguna KRL dari kalangan berpenghasilan menengah diprediksi akan terdampak paling besar oleh kenaikan tarif ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement