Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Miliarder Berharta Rp29 Triliun Jadi Astronot Non Profesional Pertama yang Berjalan di Luar Angkasa

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |09:53 WIB
Miliarder Berharta Rp29 Triliun Jadi Astronot Non Profesional Pertama yang Berjalan di Luar Angkasa
Miliarder Jared Isaacman Terbang ke Luar Angkasa. (Foto: Okezone.com/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha dan miliarder Amerika, Jared Isaacman, menjadi astronot profesional pertama yang berjalan di luar angkasa pada Kamis 12 Septemmber 2024. Pria berusia 41 tahun tersebut membiayai misi Polaris Dawn yang membawa dirinya dan tiga orang lain ke luar angkasa dengan pesawat ruang angkasa SpaceX Crew Dragon.

“Di rumah, kita semua memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi dari sini Bumi terlihat seperti dunia yang sempurna," ujar Jared saat melangkah ke luar angkasa untuk pertama kalinya, dikutip dari BBC Indonesia, Sabtu (14/9/2024).

Pengusaha ini sudah lama tertarik dengan dunia penerbangan. Dia pertama kali mengambil kursus pilot pada 2004. Dia kemudian mencetak rekor dunia ketika mengelilingi dunia dengan jet ringan.

Miliarder berharta Rp29,2 triliun tersebut mengumpulkan pundi-pundi kekayaan melalui perusahaan pemrosesan pembayaran Shift4 Payments, yang dia dirikan pada 1999 ketika usianya masih 16 tahun.

Isaacman lahir di Union, New Jersey, Amerika Serikat. Sejak usia dini, dia tidak takut untuk melawan arus dan mendobrak batasan.

Pada usia 15 tahun, dia putus sekolah dan kemudian mengikuti GED (ujian kesetaraan sekolah menengah atas), menurut serial dokumenter Countdown: Inspiration4 Mission to Space yang tayang di platform streaming Netflix.

"Saya adalah murid yang buruk," kata Isaacman dalam serial tersebut.

"Dan saya juga tidak senang di sekolah," sambungnnya.

Setahun kemudian, dia meluncurkan perusahaan Shift4 Payments dari ruang bawah tanah orang tuanya, menurut laporan Forbes.

Perusahaan ini kini menangani pembayaran untuk sepertiga restoran dan hotel di Amerika—termasuk nama-nama besar seperti Hilton, Four Seasons, KFC dan Arby's—dan memproses pembayaran dengan nilai lebih dari US$260 miliar (sekitar Rp4 kuadriliun) per tahun, menurut situs webnya.

Isaacman juga mendirikan Draken International pada tahun 2011, sebuah perusahaan pertahanan yang melatih pilot Angkatan Udara dan memiliki armada pesawat militer swasta terbesar di dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement