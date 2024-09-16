Georgina Rodriguez Dijatah Uang Bulanan Rp3 Miliar dari Cristiano Ronaldo

JAKARTA - Georgina Rodriguez mendapat jatah uang bulanan USD200.000 atau setara Rp3,08 miliar dari Cristiano Ronaldo. Besarnya uang bulanan ini bisa jadi sebagai bentuk cinta Cristiano Ronaldo kepada kekasihnya Georgina Rodriguez.

"Untuk mendukung gaya hidupnya, tetapi itu hanya sebagian dari cerita," kata Ronaldo dikutip dari instagram @willtoact.official.

Meski demikian, kini Georgina tak lagi membutuhkan uang darinya. Pasalnya, karier kekasihnya tengah melesat sebagai model saat ini.

"Dia menjadi terkenal dan karier modelingnya telah menanjak sekarang. Dia menghasilkan lebih dari USD200.000 sendiri," kata Ronaldo.

Ronaldo menceritakan bahwa kekasihnya, Georgina dulu pernah tinggal di studio kecil dan bekerja di Toko Gucci. Namun setelah bertemu dirinya, kehidupan Georgina pun berubah.

"Kami bertemu dan sekarang dia menikmati hidup di rumah mewah seharga USD6.000.000 dan mengendarai mobil sport seharga USD1.500.000," ujarnya.