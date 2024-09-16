Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkumham Sebut Dualisme Ketum Kadin Sudah Selesai Lewat Munaslub

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |07:50 WIB
Menkumham Sebut Dualisme Ketum Kadin Sudah Selesai Lewat Munaslub
Dualisme Kadin sudah selesai melalui Munaslub (Foto: Kadin)
A
A
A

JAKARTA - Kisruh dualisme Ketum Kadin dinilai sudah selesai melalui Munaslub yang digelar 14 September 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyebut polemik sudah diselesaikan lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketum Kadin.

Menurutnya, penunjukan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid sudah final, mengikuti keputusan seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan provinsi.

"Kalau kami di Pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya dan sudah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada. Dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," katanya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta Selatan, ditulis Senin (16/9/2024).

Lebih lanjut, Menkumham mengaku akan terus mendukung Kadin sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menyebut bahwa Kadin adalah mitra strategis Pemerintah. Ia pun berharap Kadin bisa menjadi wadah bagi pengusaha untuk melahirkan kebaikan bagi semua rakyat Indonesia.

"Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu. Bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia," ucapnya.

Dia juga merestui Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029. Namun begitu, dirinya menitipkan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi masalah besar.

Halaman:
1 2
