IKN Tak Lagi Ditutup, Kunjungan Masyarakat Dibatasi 300 Orang per Hari

Proyek IKN dibuka untuk umum mulai hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Masyarakat sudah bisa berkunjung dan melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka kesempatan kepada masyarakat jika hendak melihat langsung proses pembangunan Ibukota baru.

Mulai Senin, 16 September 2024, masyarakat dapat berkunjung ke Nusantara setiap hari pada pukul 09:00 - 17:00 WITA.

Meski demikian, Badan Otorita masih membatasi kunjungan untuk ke beberapa spot saja. Masyarakat saat ini sudah bisa menyaksikan langsung Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw menjelaskan mengingat Nusantara saat ini masih dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban serta keselamatan, jumlah pengunjung maksimal 300 orang per hari.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung perkembangan Nusantara sambil memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan optimal. Panduan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam perjalanan pembangunan ibu kota baru Nusantara," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/9/2024).

Selama kunjungan, pengunjung wajib mematuhi ketentuan yang berlaku seperti: menggunakan transportasi umum yang disediakan pada titik kumpul, menjaga kebersihan, dilarang merokok, dilarang memasuki area yang bukan sebagai area berkunjung dan mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan.