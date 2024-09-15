Proyek IKN Dibuka untuk Umum Mulai Besok, Begini Cara Daftar dan Aturannya

JAKARTA - Proyek IKN sudah dibuka untuk umum mulai 16 September 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pembukaan kunjungan bagi masyarakat umum yang ingin berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Masyarakat yang berkunjung bisa menyaksikan langsung Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara. Informasi yang didapat dari laman resmi IKN, masyarakat umum bisa berkunjung mulai Senin, 16 September 2024, masyarakat dapat berkunjung ke Nusantara setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA, dan merasakan sendiri semangat yang membangun ibu kota masa depan Indonesia.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung perkembangan Nusantara sambil memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan optimal. Panduan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melibatkan seluruh rakyat Indonesia dalam perjalanan pembangunan ibu kota baru Nusantara,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw dalam keterangannya, Minggu (15/9/2024).

Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta berbagai pemangku kepentingan lainnya telah menyiapkan panduan kunjungan yang komprehensif. Panduan ini dirancang untuk memastikan pengalaman kunjungan yang nyaman, aman dan memuaskan bagi seluruh pihak.

Selama kunjungan, pengunjung wajib mematuhi ketentuan yang berlaku seperti menggunakan transportasi umum yang disediakan pada titik kumpul, menjaga kebersihan, dilarang merokok, dilarang memasuki area yang bukan sebagai area berkunjung dan mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan.

“Otorita IKN berharap kunjungan masyarakat umum dapat memberikan pengalaman yang membahagiakan, mempererat semangat kebersamaan, dan menumbuhkan kebanggaan terhadap pembangunan Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan yang dibangun oleh putra-putri Indonesia,” tambah Troy Pantouw.